© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Neil Lennon, allenatore del Celtic, ha parlato di Kieran Tierney, terzino sinistro degli scozzesi che è obiettivo di mercato dell'Arsenal, tracciandone una situazione preoccupante per quanto riguarda le condizioni fisiche, specialmente per un problema inguinale: "Da mercoledì ha brutte sensazioni quando calcia il pallone. Vedremo come starà quando le cose si sistemeranno, perché per lui ad ora la situazione è inquietante. Kieran sente dolore. Da quello che mi suggerisce l'esperienza, però, arriverà un'altra offerta. Sarei sorpreso se così non fosse, ma la cosa buona è che a fine settimana si concluderà la finestra di mercato e sapremo come sarà andata. I prossimi giorni potremmo passarli al telefono".