Arsenal, in dirittura d'arrivo la trattativa con il Celtic per Tierney

L'Arsenal è ormai ad un passo dall'ultimare un nuovo acquisto. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Daily Mail, infatti, i Gunners sono ormai in procinto di chiudere l'affare che porterà loro Kieran Tierney, terzino sinistro 22enne di proprietà del Celtic. L'affare viene segnalato come in dirittura d'arrivo.