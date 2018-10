Arsenal. infortunio per Bellerin. Lo spagnolo rischia di saltare il Liverpool

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino destro dell'Arsenal, Héctor Bellerin, ha rimediato un infortunio alla coscia destra nel corso della partita di domenica contro il Crystal Palace. Lo spagnolo dovrà saltare la sfida di domani sera contro il Blackpool in Coppa di Lega ed è in dubbio per il big match di Premier League contro il Liverpool sabato alle 18.30.