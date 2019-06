Arsenal, Keita è una priorità: offerta importante al Monaco per l'Inter

© foto di PhotoViews

Dopo un'annata altalenante alla corte di Luciano Spalletti, Keita Baldé lascerà l'Inter per fine prestito. L'ex Lazio non sarà riscattato, a luglio è atteso dal Monaco. A patto che non venga ceduto prima. Secondo Sky Sports UK, infatti, l'Arsenal è seriamente interessato a lui e sarebbe disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Un'offerta che potrebbe bastare, visto che il diritto di riscatto dell'Inter era fissato a 34 milioni.