Arsenal, Keown vota Torreira: "Emery ci punti per fermare Guardiola"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martin Keown, bandiera dell'Arsenal, 'vota' Lucas Torreira. "Può essere il giocatore giusto per tener testa al Manchester City -spiega al Mail l'ex difensore-. Gli serve un giocatore che possa giocare in cabina di regia e dare profondità alla squadra. Il City gioca col 4-1-2-3 e Torreira può essere l'uomo giusto per fermare la formazione di Guardiola".