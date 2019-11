Arsenal ko: fischi all'Emirates e ora Emery è appeso a un filo

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Pressure increases on Emery". Il titolo a caldo del Mirror dopo il ko dell'Arsenal all'Emirates contro l'Eintracht Francoforte per 1-2 è tutto per Unai Emery. Saranno ore di riflessione quelle della dirigenza dei londinesi che potrebbero concedere ancora la gara contro il Norwich City all'allenatore. La cui posizione, però, resta sempre più in bilico e anche i tifosi lo hanno sonoramente fischiato allo stadio al fischio finale.