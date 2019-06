Arsenal, Koscielny potrebbe restare: si lavora al rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Laurent Koscielny ha il contratto in scadenza tra un anno con l'Arsenal e nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile addio. Il Lione aveva fatto un sondaggio per l'acquisto del difensore francese ma i Gunners vogliono almeno 10 milioni di sterline per il suo cartellino e non vogliono perderlo a parametro zero. Pertanto, secondo quanto riporta il Daily Express, l'Arsenal starebbe pensando di lavorare al suo rinnovo contrattuale per far chiudere a Koscielny la carriera all'Emirates Stadium.