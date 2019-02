© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Laurent Koscielny, difensore dell'Arsenal che domani affronterà il BATE Borisov dopo la sconfitta esterna per 1-0 dell'andata, ha parlato in conferenza stampa: "Servirà equilibrio, loro si chiuderanno e attaccheranno in contropiede. Cercheremo di non concedergli calci piazzati, siano essi angoli o punizioni. All'andata volevamo vincere e invece abbiamo perso, ma abbiamo tutte le qualità per passare il turno".