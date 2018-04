Arsenal, Kroenke: "Tutti noi abbiamo un debito nei confronti di Wenger"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il proprietario dell'Arsenal Stan Kroenke ha rilasciato questo comunicato in merito alla decisione di Arsene Wenger di lasciare il club al termine della stagione: "Uno dei motivi che ci ha portato a investire nell'Arsenal è stato ciò che Arsene ha portato al club dentro e fuori dal campo. Arsene ci ha dato una lezione ineguagliabile e gli saremo per sempre grati. Tutti coloro che amano l'Arsenal e tutti coloro che amano il calcio hanno un debito di gratitudine nei suoi confronti. Tre titoli di Premier League, tra cui un'intera stagione di imbattibilità, sette trionfi della FA Cup e 20 anni consecutivi in Champions League sono un record eccezionale. Ha anche trasformato l'identità del nostro club e del calcio inglese con la sua visione di come il gioco può essere espresso. Abbiamo grandi ambizioni e vogliamo sviluppare la straordinaria capacità di Arsene e onorare la sua visione assicurando che l'Arsenal competa e vinca il più possibile. Ora dobbiamo concentrarci sul finale di stagione e chiedere ai nostri milioni di fan in tutto il mondo di unirsi a noi nel rendere un tributo appropriato a uno dei più grandi tecnici della storia del calcio e ovviamente della storia dell'Arsenal".