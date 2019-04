Arsenal, l'ex Wenger spinge Vieira in panchina: "Ideale per i Gunners"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le giovanili del Manchester City, poi il New York City e ora il Nizza. La carriera di Patrick Vieira, nelle vesti di allenatore, potrebbe portarlo laddove è diventato un top player di spessore internazionale. Arsene Wenger, tecnico che lo ha accolto all'Arsenal, ha detto attraverso il The Times: "In futuro lo vedo sulla panchina dell'Arsenal, ha costruito la sua carriera in modo intelligente e paziente. Ha lasciato quando era giovane, ha così maturato e ha imparato il ruolo di allenatore. Ha un carisma naturale, è allo stesso tempo elegante e autoritario", le parole dell'ex manager dei gunners.

La carriera da calciatore - Vieira, classe '76, è approdato a Londra per vestire la maglia dell'Arsenal nel 1996 dopo un anno tutt'altro che positivo tra le file del Milan. Nel luglio 2005, il suo trasferimento alla Juventus per poi accettare la corte dell'Inter nell'estate di Calciopoli. Nel gennaio 2010 il ritorno in Premier League, per raggiungere Roberto Mancini al Manchester City e chiudere la carriera nel 2011. Subito dopo, la prima avventura con i giovani dei Citizens.