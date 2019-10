Arsene Wenger, ex tecnico dell'Arsenal, parla così a margine della premiazione di Legends of Football, proprio dei Gunners e del loro terzo posto in Premier League: "Al momento non bisogna dare troppa importanza alla posizione in classifica, vinci una partita e sei terzo, ne perdi una e scivoli indietro. Da quanto ho visto il Liverpool è decisamente più avanti rispetto alle altre squadre. Il City mi sembra la squadra con le maggiori possibilità di lottare col City".