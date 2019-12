La tecnologia, si sa, è entrata stabilmente nel mondo del calcio. In campo, con l'avvento della VAR, ma anche negli allenamenti. Sono tanti infatti gli allenatori che sentono il bisogno di studiare partite e squadre con l'ausilio dei droni e Miker Arteta, allievo di Pep Guardiola, non è da meno. "Abbiamo i droni?", è stata questa la prima preoccupazione del nuovo manager dei Gunners, ancor prima di presentarsi ai membri dello staff. La risposta è stata affermativa, altrimenti sarebbero stati guai: Arteta, come Guardiola o anche Sarri, vuole le riprese dall'altro per sistemare il suo Arsenal.