© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come abbiamo scritto in questi giorni, Nacho Monreal è sempre più vicino ad abbandonare la rosa dell'Arsenal ogni giorno che passa. Il classe '86 è pronto a tornare nel campionato spagnolo a distanza di sei anni, dato che sul suo conto c'è un forte interesse, ed anche una trattativa in corso, da parte della Real Sociedad. Il club di San Sebastian vuole chiudere rapidamente l'affare, così da poter avere il calciatore già a disposizione nei prossimi allenamenti. Come riferisce Express, al terzino è stato offerto un contratto biennale con opzione per una terza stagione con la squadra basca.