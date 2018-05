Arsenal, la rosa contro Ozil: troppi infortuni per il tedesco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal Sun, i continui infortuni di Mesut Ozil avrebbero irritato e non poco i compagni di squadra del tedesco. L'attaccante è il giocatore più pagato della rosa e la sensazione di alcuni degli altri giocatori è che il club gli permetta, proprio tramite questi stop per presunti guai fisici, di scegliere le partite in cui scendere in campo. Lo stesso giocatore, salterà le ultime due sfide di Premier League, ma ieri ha dichiarato che sarà pronto al 100% per il Mondiale in Russia.