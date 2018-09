Arsenal, Lacazette: "Buona vittoria, con Aubameyang siamo grandi amici"

© foto di Federico Gaetano

Nella sfida contro il Cardiff sono andati a segno per l'Arsenal sia Lacazette che Aubamyang. L?attaccante francese ha ammesso di aver instaurato un grande rapporto di amicizia con il compagno di reparto: "Quando si è amici fuori dal campo, è più facile giocare bene insieme. Lavoriamo molto in allenamento, ogni giorno lavoriamo insieme e anche con gli altri giocatori. Oggi abbiamo fatto bene, perché ho potuto aiutarlo con il suo gol e la sua conclusione era bella. Sono partito titolareper la prima volta in questa stagione, quindi ero felice. Anche se abbiamo commesso degli errori, penso che sia stato un buon match".