Arsenal, Lacazette: "L'Europa League è importante, vogliamo vincerla"

Tre gol per ipotecare la finale di Europa League senza però abbassare la guardia in vista del ritorno: l'Arsenal è riuscito a vincere l'andata della semifinale con il Valencia con un netto 3-1 nel quale grande protagonista è stato Alexandre Lacazette, autore di una doppietta: "Abbiamo concesso quel gol e sapevamo che sarebbe stato complicato, dobbiamo stare attenti al ritorno ma abbiamo reagito bene dimostrando carattere. L'Europa League per noi è importante, vogliamo vincerla per arrivare in Champions League ed è un trofeo importante per il club" ha ammesso l'attaccante francese ai microfoni di Sky.