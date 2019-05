© foto di Insidefoto/Image Sport

Quarantotto partite disputate in stagione, 19 gol e 13 assist. Non è un caso, quindi, che Alexandre Lacazette sia diventato un pezzo pregiato del mercato. L'attaccante dell'Arsenal, protagonista soprattutto in Europa League, ha confermato anche in Inghilterra le qualità che aveva lasciato intravedere con la maglia del Lione, squadra in cui si è formato ed è cresciuto.

Barcellona alla finestra - Qualcuno disposto a fare follie per il francese c'è già. Si tratta del Barcellona, che sarebbe disposto a offrire ben 80 milioni di euro per acquistare Lacazette. Una cifra che potrebbe far vacillare Unai Emery, ma i catalani sarebbero disposti a mettere sul piatto anche delle contropartite tecniche: Andre Gomes o Samuel Umtiti sono due profili che piacciono all'ex tecnico del Siviglia. Lo riporta The Sun.