Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, ha così commentato a Sky Sport la finale conquistata dal suo Arsenal sul campo del Valencia: "Vincendo l'Europa League saremmo in Champions. In campionato, nell'ultima col Brighton, abbiamo giocato male ma adesso siamo in finale e dobbiamo sfruttare quest'opportunità per arrivare in Champions League".