Arsenal, le prime parole di Emery: "Club amato da tutti, non vedo l'ora"

Unai Emery, nuovo allenatore dell'Arsenal, ha parlato al sito ufficiale ha dichiarato: "Sono entusiasta di entrare a far parte di uno dei più grandi club. L'Arsenal è conosciuto e amato in tutto il mondo per il suo stile di gioco, la sua attenzione per i giovani giocatori, lo stadio fantastico, il modo in cui il club è gestito. Sono molto entusiasta di avere la responsabilità di iniziare questo importante nuovo capitolo nella storia del club. Ho incontrato Stan e Josh Kroenke (gli azionisti di maggioranza, ndr) ed è chiaro come abbiano grandi ambizioni. Non vedo l'ora di dare a tutti coloro che amano l'Arsenal alcuni momenti e ricordi speciali"