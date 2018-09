Arsenal, Leno: "Ero venuto qui per fare il titolare, così è frustrante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un inizio di stagione "frustrante". Lo definisce così, senza mezzi termini, Bernd Leno, portiere tedesco dell'Arsenal arrivato ai Gunners come possibile numero uno ma sempre secondo di Petr Cech e debuttante solo in Europa League, giovedì, contro il Vorskla. "Sono arrivato a Londra per giocare ogni gara -ha detto al London Evening Standard l'estremo difensore ex Bayer Leverkusen-, ma devo capire che quando vai in una big serve tempo per trovare spazio. E' frustrante, ma devo stare calmo e continuare a lavorare".