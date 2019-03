Fonte: tuttojuve.com

© foto di J.M.Colomo

Stephan Lichtsteiner non sta vivendo benissimo la sua avventura all'Arsenal. Il terzino svizzero, ai microfoni del Neue Zurcher Zeitung, ha parlato del suo futuro. "Ho parlato con il club, vedremo di trovare un accordo. La mia idea è di giocare con continuità nella prossima stagione perché punto ad essere convocato in nazionale; mi preoccuperei se il tecnico mi dicesse di non contare più su di me".