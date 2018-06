Arsenal, Lichtsteiner: "Onorato di essere un Gunner. Voglio vincere"

Prime parole da calciatore dei Gunners di Stephan Lichtsteiner, che attraverso i propri account social ha commentato la firma con l'Arsenal dopo sette anni trascorsi con la maglia della Juventus: "Felice e onorato di essere un Gunner. Lavorerò duro e con passione ogni giorni per raggiungere i nostri obiettivi e vincere trofei con questo grande club".

Happy and honoured to be a Gunner! Will work hard and passionately day in and day out to achieve our sportive objectives and to win trophies with this great club! @Arsenal pic.twitter.com/h32IueSSob

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) 5 giugno 2018