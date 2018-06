Arsenal, Lichtsteiner: "Premier lega supercompetitiva, più della Serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stephan Lichtsteiner parla ai microfoni della Luzerner Zeitung della sua scelta di sposare la causa dell'Arsenal, in Premier League: "Nel campionato inglese ci grandi squadre, è un torneo supercompetitivo. Qualcosa di simile c'è in Serie A, dove ci sono diversi club di vertice come Juventus, Milan, Lazio, Inter, Roma e Napoli, ma questa tendenza è più evidente in Premier. In Germania e in Spagna il divario di prestazioni all'interno del campionato è maggiore: ci sono squadre migliori che si distinguono chiaramente dalle altre".