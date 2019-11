Arsenal, Ljungberg: "Farò tutto per far tornare il sorriso alla squadra"

Da poche ore è diventato il tecnico della prima squadra dell'Arsenal. Friedrik Ljungberg ha affidato a Twitter i suoi pensieri dopo la prima seduta di allenamento: "Fino a quando supervisionerò l'Arsenal, darò tutto per far tornare il sorriso sui volti. Ci attendono alcune settimane impegnative e la squadra ha bisogno di tutto il vostro supporto. Ora lavoriamo!".

However long I oversee @Arsenal for I will give everything I have to put smiles on faces again. We have a busy few weeks ahead and the team needs your support. Let’s get to work! pic.twitter.com/WdekcA4h5G

— Freddie Ljungberg (@freddie) November 29, 2019