Freddie Ljungberg, allenatore che ha guidato l'Arsenal fra l'esonero di Emery e l'arrivo di Arteta, ha scritto su Twitter il proprio pensiero sulle ultime settimane e sul suo futuro: "Il messaggio è sempre lo stesso, stateci dietro e supportate la squadra. E' stato un onore aver aiutato il club che amo nelle ultime settimane. Ora sono eccitato dall'idea di lavorare con Arteta e il suo staff".

The message from me is still the same, get behind us and support the team! It’s been an honour to have helped the club I love for the last few weeks and I am excited to work with @m8arteta and his staff moving forwards pic.twitter.com/rj6xTrcLuV

