Chi sarà il prossimo allenatore dell'Arsenal? Dopo l'esonero di Emery, fino a fine stagione probabilmente resterà la scelta ad interim, Fredrik Ljungberg, a causa dell'impossibilità di raggiungere un top manager a stagione in corso. Lo riferisce Star on Sunday, secondo cui poi per l'estate sarà dato l'assato a Brendan Rodgers, che al Leicester sta benissimo ma sarebbe stuzzicato dall'avventura nel North London.