Arsenal, Ljungberg: "Migliorare i risultati. E' questa la mia prima mission"

© foto di Bartoli Davide

Fredrik Ljungberg, neo tecnico (ad interim) dell'Arsenal, ha parlato ai canali ufficiali del club: "E' un grande onore essere qua. Voglio fare del mio meglio per questo fantastico club, ad oggi è questa l'unica sensazione che sento. Mi sento eccitato e proverò a fare un buon lavoro per l'Arsenal. Cosa ho detto ai giocatori? I miei messaggi per loro restano all'interno dello spogliatoio, ma in termini generali credo che abbiamo alcuni giocatori meravigliosi ma pure alcuni problemi di troppo. I risultati ultimamente non sono arrivati e questo è il primo aspetto da migliorare. Ma come intendo farlo lo tengo per me".