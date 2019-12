Arsenal, Ljungberg non diventerà il tecnico: il CdA non si fida

© foto di Bartoli Davide

Fredrik Ljungberg non diventerà il tecnico dell'Arsenal dopo l'esperienza che sta avendo in questi giorni come allenatore ad interim dopo l'esonero di Emery. Il Consiglio di Amministrazione lo considera troppo acerbo per guidare il club fino al termine della stagione e la sua mancanza d'esperienza viene considerato come un handicap insuperabile per i dirigenti.