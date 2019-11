Arsenal, Ljungberg può essere confermato. Con Gilberto Silva nello staff

Secondo il The Guardian, la possibilità che l'Arsenal decida di confermare Freddie Ljungberg come allenatore della prima squadra non è del tutto da escludere. Lo svedese è stato nominato tecnico ad interim dopo l'addio di Emery, ma come detto nelle prossime settimane potrebbe essere confermato soprattutto nel caso in cui le alternative non convincessero a pieno. E nel caso di conferma, Ljungberg farebbe entrare nel proprio staff anche l'ex centrocampista Gilberto Silva. Una possibilità, quella della permanenza di Ljungberg, confermata anche dal The Times.