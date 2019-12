© foto di Bartoli Davide

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports al termine di Norwich-Arsenal, il tecnico ad interim dei Gunners Freddie Ljungberg ha così analizzato la gara terminata 2-2 in quel di Carrow Road: "Abbiamo cominciato davvero bene, è in questo modo che intendo giocare a calcio. Abbiamo bisogno, però, di lavorare sulle transizioni, abbiamo dominato ma loro ci fermavano troppo facilmente. Ad inizio gara ho visto un sacco di cose che abbiamo provato in allenamento - afferma lo svedese -, ma serve segnare e guidare la partita. Voglio che questa società faccia bene, l'unica cosa che conta è vincere ed è anche l'unica cosa che voglio io, per questo sono contrariato pur avendo visto delle cose positive. Aubameyang e il rigore prima sbagliato e poi segnato? Ho avuto due attacchi di cuore consecutivi, importante però per Pierre aver avuto la forza mentale di segnare il secondo dopo aver sbagliato al primo tentativo".