© foto di Bartoli Davide

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Everton-Arsenal, il tecnico ad interim dei londinesi Freddie Ljungberg ha così commentato la sua ultima gara sulla panchina dei Gunners: "Siamo un grande club, abbiamo vinto col West Ham e oggi abbiamo mantenuto la porta inviolata. Ci sentiamo un po' più equilibrati adesso. Le mie settimane qui? Per me è stato un onore, una grande sfida. Non è stato facile per Per - Mertesacker, ndr - e devo ringraziarlo".