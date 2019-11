© foto di Bartoli Davide

Fredrik Ljungberg se viene esonerato Unai Emery. Come riporta il Daily Star, l'attuale assistente dell'allenatore spagnolo sarebbe destinato a prendere le redini della squadra qualora la società dovesse optare per un cambio in panchina nelle prossime giornate. Ljungberg diverrebbe così il tecnico ad interim dei Gunners, in attesa di trovare il profilo più idoneo per il presente e per il futuro del club.