Arsenal, Luis Enrique chiede oltre 200 milioni di budget per allenare

© foto di J.M.Colomo

Luis Enrique pone le sue condizioni per accettare la panchina dell'Arsenal. Il tecnico asturiano si aspetta che il club gli metta a disposizione 230 milioni per gli acquisti, mirati a rinforzare porta, difesa e centrocampo. L'attacco con Aubameyang e Lacazette è ritenuto all'altezza. Fra gli obiettivi principali c'è Radja Nainggolan, già tentato in passato dall'avventura inglese.