© foto di J.M.Colomo

Il suo nome era uscito per il dopo-Emery all'Arsenal, ma Luis Enrique in questo momento non ha alcuna intenzione di tornare ad allenare. Come riporta ESPN, l'ex ct della Nazionale spagnola si sarebbe infatti preso altro tempo dopo il grave lutto familiare che lo ha colpito negli scorsi mesi. È improbabile, dunque, che possa riprendere a lavorare già da questa stagione.