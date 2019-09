Approdato in estate all'Arsenal, Gabriel Martinelli avrebbe potuto giocare per il Manchester United. Lo ha dichiarato ai media britannici lo stesso italo-brasiliano, classe 2001: "Tra il 2015 e il 2017 sono andato a Manchester tre o quattro volte e mi sono allenato per 15 giorni. Ho fatto anche delle foto con Evra, Fellaini e altri giocatori. Pogba sapeva che fossi brasiliano e mi ha chiesto se andasse tutto bene, dove giocassi. Ho fatto una foto anche con lui".