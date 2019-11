© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importante novità sul fronte Arsenal: il Daily Mail racconta che ci sarebbero stati contatti tra la dirigenza dei Gunners e Jorge Mendes. L'obiettivo dei londinesi sarebbe il tecnico Nuno Espirito Santo, ora alla guida del Wolverhampton. L'uomo mercato dell'Arsenal, Raul Sannlehi, ha un ottimo rapporto con lo stesso superagente della Gestifute e sarebbe in trattativa per Espirito Santo per la prossima stagione.