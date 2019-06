Arsenal, Mesut Ozil vuole rimanere con i gunners

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesut Ozil vuole rimanere all'Arsenal. Il calciatore tedesco, spesso accostato all'Inter nelle scorse sessioni di mercato, vuole rimanere a Londra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il fantasista ex Real Madrid vuole rimanere un altro anno anche in vista dell'Europeo. Al momento non sembra rientrare nei piani di Unai Emery, ma in vista della prossima stagione il tecnico spagnolo potrebbe rilanciarlo.