Arsenal, Mustafi: "Stagione di alti e bassi, ma qua sono felice"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Arsenal Shkodran Mustafi ha parlato a Kicker soffermandosi anche sul suo futuro e la sua volontà al termine della stagione: "La mia stagione è stata come quella dell'Arsenal, con tanti alti e bassi. Ultimamente sto facendo bene per esempio. Sono onorato di giocare in un club del genere. Io voglio solo giocare dove sono felice e qua lo sono. Le voci sul mio addio? Non gli do molto peso onestamente".