Arsenal, Mustafi: "Torreira un lavoratore, sono felice per il suo avvio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Arsenal Shkodran Mustafi ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con lo Sporting CP: "Emery sa bene cosa vuole da ognuno di noi. È un allenatore che ti dice esattamente cosa fare, ma allo stesso tempo ti dà anche la libertà di esprimere il tuo talento. Torreira? Sono contento per lui. Giocava come me nella Sampdoria ed è riuscito ad adattarsi in poco tempo all'Arsenal. Lucas lavora sempre duro in allenamento e in partita, contro il Liverpool ha recuperato una gran quantità di palloni". I Gunners comandano il Gruppo E con 9 punti, a +3 sullo Sporting CP. Solo 3 lunghezze per il Vorskla, 0 per Qarabag.