Arsenal, niente Fenerbahce per Ozil: il tedesco resta con i Gunners

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesut Ozil non lascerà l'Arsenal in questa sessione di mercato. Il trequartista tedesco non ha avuto un inizio di stagione facile, soprattutto dopo l'aggressione subita insieme al compagno di squadra Kolasinac. L'agente del giocatore è intervenuto ai microfoni di Turkish-Football smentendo le eventuali voci di mercato riguardanti il Fenerbahce. Ozil non vuole lasciare l'Arsenal, il giocatore vuole rispettare il suo contratto con i Gunners che scadrà nel 2021.