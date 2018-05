Arsenal, niente lieto fine per Wenger: le aperture dei giornali inglesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nulla da fare per l'Arsenal e per Arsene Wenger, che saluterà i gunners a fine stagione senza il tanto atteso 'happy ending'. L'Atletico Madrid, vincendo al Wanda Metropolitano per 1-0 dopo il pari per 1-1 di sette giorni fa all'Emirates Stadium, ha staccato il pass per la finale di Europa League a Lione. “Finito il sogno dei gunners in Europa”, titola l'Express nella sua versione online mentre il The Sun scrive: “Diego Costa mette fine alle speranze europee di Wenger”. “Diego Costa spinge i gunners fuori dall'Europa”, scrive il Daily Star.