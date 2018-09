Arsenal, niente rinnovo per Ramsey: il gallese andrà via a parametro zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey non rinnoverà il proprio contratto con l'Arsenal. I colloqui tra le parti per prolungare l'accordo attualmente in scadenza nel prossimo giugno, sono falliti perché non si è trovato un'intesa sull'ingaggio del giocatore gallese. Senza rinnovo dunque, l'attaccante potrà firmare un pre-contratto con un altro club a partire dal prossimo 1° gennaio. A riportarlo è Sky Sports.