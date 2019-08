Arsenal, non solo Pépé: domani incontro col Barcellona per Coutinho

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalla cintola in su l'Arsenal è già una delle migliori squadre di Premier League, ma dopo Nicolas Pépé potrebbe arrivare un altro grande calciatore a potenziare l'attacco. Stando a quanto riferito da Sport, la dirigenza dei Gunners ha in programma un incontro con il Barcellona per provare a strappare il prestito del brasiliano, i cui spazi con l'arrivo di Griezmann si sono assottigliati.

Gamper... di mercato - Domani sera le squadre si affronteranno per il Trofeo Gamper e sarà l'occasione giusta per un summit di mercato negli spogliatoi del Camp Nou. Ad oggi, comunque, sembra difficile che il Barça si convinca a cedere l'ex Liverpool, pagato ben 120 milioni di euro (più 40 di bonus), solo a titolo temporaneo.