Nonostante un brutto infortunio al crociato che lo tiene lontano dai campi da gioco ormai dall'autunno, l'Arsenal avrebbe intenzione di offrire presto un rinnovo di contratto al suo difensore Rob Holding. Lo scrive il The Mirror, che fa sapere come il centrale, prima di farsi male, avesse catturato l'attenzione del manager Unai Emery che intravede in lui un futuro da titolare della squadra.