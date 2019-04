© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Torreira sarà regolarmente a disposizione per Napoli-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Uscito al termine del primo tempo della sfida contro il Watford, l'ex centrocampista della Sampdoria è recuperato e potrà scendere in campo al San Paolo: "Ha avuto un piccolo infortunio nel primo tempo, però non è nulla di grave e dovrebbe essere a disposizione per giovedì - ha dichiarato il manager Unai Emery -. E' lo stesso problema che ha già avuto in passato ma con meno dolore, sarà pronto per giovedì".