Non è nuovo alle polemiche Mesut Ozil, che è tornato a far parlare di sé in Germania. Il trequartista dell'Arsenal sfiderà il Napoli nei quarti di finale d'Europa League, ma la prossima estate sarà tempo di matrimonio per lui. E il tedesco ha chiesto al leader turco, Tayyip Erdogan, di fargli da testimone, scatenando l'ira della Merkel e di tutta la Germania. Mesut è di orgine turca, ma gioca per la Germania e ha vinto anche il Mondiale del 2014. Già in passato i suoi contatti con il numero uno della Turchia non erano passati inosservati e avevano scatenato le critiche (sfociate anche in alcuni commenti social piuttosto razzisti), ma un gesto simile è ancor più grave secondo tanti tedeschi. A riportarlo è Il Corriere della Sera.