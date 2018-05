Arsenal, nuova offerta per blindare Wilshere. Ma c'è sempre l'Everton

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Arsenal ha alzato la sua offerta per rinnovare il contratto di Jack Wilshere. Come riporta il Mirror, i Gunners non vorrebbero infatti perdere a parametro zero il centrocampista classe '92 a fine stagione. Wilshere, in scadenza a giugno, è stato accostato con forza all'Everton e al Wolverhampton nelle ultime ore.