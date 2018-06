Arsenal, nuovo colpo in arrivo: dopo Lichtsteiner ecco Papastathopoulos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'acquisto di Stephan Lichtsteiner, l'Arsenal è pronto a ingaggiare un nuovo elemento per il reparto arretrato: il difensore del Borussia Dortmund Sokratis Papastathopoulos, infatti, è in Inghilterra e domani dovrebbe firmare con i Gunners. Contratto triennale, costo dell'operazione: 19 milioni di euro. Per il greco ex Milan, l'Arsenal ha battuto la concorrenza del Manchester United.