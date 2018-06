Arsenal, occhi sul difensore del Getafe Djene Dakonam

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli ha parlato anche del suo futuro. Diffidenza nei miei confronti da parte dei club italiani? "Perché Mino chiede troppi soldi (sorride, ndr)". Pronto...

