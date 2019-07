Arsenal, offerta dal Monaco per Shkodran Mustafi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si lavora anche in uscita in casa Arsenal dopo gli arrivi di Ceballos e Pepe. I gunners, come riportato dall’edizione odierna del Daily Mirror, hanno ricevuto un’offerta dal Monaco per Shkodran Mustafi, difensore tedesco dei londinesi. Al momento non c’è stata nessuna risposta da parte della società guidata da Unai Emery, i prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il futuro dell’ex difensore di Valencia e Sampdoria.